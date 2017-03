LdC : Dortmund 4-0 Benfica (Dortmund qualifié) « Par Romain Lantheaume - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré sa défaite 1-0 à l'aller, le Borussia Dortmund a renversé la vapeur en s'imposant 4-0 à domicile face au Benfica Lisbonne ce mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Ce résultat permet au BvB de se qualifier pour les quarts au détriment de valeureux Lusitaniens qui auront fait douter les locaux pendant près d'une heure avant de s'écrouler défensivement. Portés par un Signal Iduna Park en fusion, les Allemands entraient idéalement dans la partie. Comme un symbole, Aubameyang, catastrophique à l'aller, ouvrait le score de la tête à la conclusion d'un corner de Dembélé prolongé par Pulisic (1-0, 4e). Sur un contre, le Français tentait ensuite sa chance mais voyait le cadre se dérober. La défense lisboète continuait à souffrir mais le BvB ne parvenait pas à enchaîner et commencer à baisser pied. Compacts au milieu de terrain, les Aigles en profitaient pour équilibrer les débats et tenter leur chance. Mais Bürki se couchait bien pour bloquer la tentative de Cervi avant de capter la tête de Luisao. A l'image de Dembélé, qui a frôlé l'expulsion avant la pause, les hommes de Thomas Tuchel semblaient sortir de leur match, même si Ederson devait intervenir pour détourner la tête de Pulisic. La rencontre s'emballait au retour des vestiaires avec des occasions qui pleuvaient d'un but à l'autre. Côté portugais, Cervi était contré in extremis tandis qu'Aubameyang ne cadrait pas son retourné à l'autre bout du terrain. A trois reprises ensuite (deux fois sur hors-jeu), le Gabonais était mis en échec par Ederson. Du coup, Pulisic s'y essayait avec beaucoup plus de succès en battant enfin le Brésilien d'un ballon piqué (2-0, 59e). Dans la foulée, PEA pliait l'affaire en signant un doublé de près (3-0, 61e). Contraints de marquer deux buts, les hommes de Rui Vitoria se ruaient à l'attaque mais en se montrant bien trop brouillons. Le jeu devenait progressivement plus haché et le BvB gardait la mainmise sur le match à l'image de cette tête de Bartra sur le poteau. Finalement, Aubameyang s'offrait une revanche totale en signant un triplé juste avant sa sortie sous les ovations du public (4-0, 85e). Le Borussia a donc retrouvé son attaque de feu, la meilleure de l'histoire en phase de groupes de la C1 cette saison. Le futur adversaire des Allemands est prévenu ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

