LdC : Raul voit très loin pour le PSG Par Damien Da Silva - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur du Real Madrid, Raul a été interrogé avant le match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ce mercredi (20h45). Et après la manche aller (4-0), l'Espagnol croit beaucoup au potentiel du club de la capitale dans cette compétition. "Il faudrait que le Barça réalise un match exceptionnel et qu’en même temps, le Paris Saint-Germain soit très mauvais. Ça me paraît très difficile. Si un club est capable de faire une remontada comme celle-là, c’est le Real Madrid, c’est sa spécialité. Si le PSG joue comme à l’aller, le Barça ne pourra pas marquer 4 ou 5 buts comme il le fait souvent en Liga. (...) Le PSG peut aller au bout, Unai Emery est un super coach. J’y crois à 100%", a confié Raul au Figaro. Avant de rêver d'un éventuel sacre, le PSG doit définitivement se défaire des Blaugrana. Avant de rêver d'un éventuel sacre, le PSG doit définitivement se défaire des Blaugrana.

