OM : Garcia se plaint de son effectif « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il est content d'avoir obtenu Dimitri Payet, Morgan Sanson, Patrice Evra et Grégory Sertic cet hiver, Rudi Garcia n'est toutefois pas totalement satisfait de son effectif. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille ne le trouve pas équilibré et l'a fait savoir ce mercredi en conférence de presse. "Pour faire clair, cet effectif a été fait en dépit du bon sens, a ainsi lâché le technicien olympien. On a beaucoup trop de défenseurs centraux et il y a des postes où l’on n’est pas couvert. Après, on ne pouvait pas tout régler lors du mercato d’hiver. Je sais que l’on nous a reproché de ne pas avoir pris de défenseur central mais je n’ai aucun regret là-dessus. On a pris Greg (Sertic) qui peut être le 5e homme du milieu de terrain ou un très bon défenseur central. Il l’a démontré et il nous amène une qualité dans la relance." Franck Passi appréciera. Franck Passi appréciera.

