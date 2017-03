LdC : Barça 6-1 PSG (Paris éliminé)

Luis Enrique avait promis l'enfer au Paris Saint-Germain. L'entraîneur du FC Barcelone a tenu ses promesses. Malheureusement pour les Parisiens. Alors qu'ils n'avaient statistiquement aucune chance de passer, les Blaugrana l'ont fait. Bien que corrigés 4-0 à l'aller, les Catalans ont su s'imposer 6-1 ce mercredi soir. Un vrai cauchemar pour les hommes d'Unai Emery, qui quittent donc la Ligue des Champions dès les 8es de finale. Terrible. Cruel. Décevant.

Dans une ambiance énorme, les Blaugrana entamaient ce 8e de finale retour pied au plancher et ne mettaient que 3 petites minutes à ouvrir le score ! A la suite d'un gros cafouillage au sein de la défense parisienne, Trapp se trouait et Suarez marquait de la tête, le ballon ayant bien franchi la ligne malgré le retour de Meunier (1-0, 3e). Par la suite, Messi puis Neymar manquaient de peu la lucarne du but parisien. Asphyxiés, les champions de France retrouvaient un peu d'oxygène après un premier quart d'heure très compliqué.

Alors que le Barça ne l'inquiétait plus trop, le PSG encaissait un second but avant la pause. Encore trop tendre face à Iniesta, Marquinhos mettait Trapp en difficulté qui touchait à peine le ballon mais suffisamment pour pousser Kurzawa à manquer son dégagement et marquer contre son camp (2-0, 40e). A la mi-temps, les Catalans avaient déjà refait la moitié de leur retard. Et la deuxième période débutait comme la première. De façon cauchemardesque. Dans la surface, Meunier, après avoir glissé, accrochait Neymar. Messi transformait le penalty (3-0, 50e). Le Camp Nou était en transe. Cavani avait pourtant l'occasion de calmer tout le monde mais c'est le poteau qui repoussait la tentative de l'Uruguayen.

Mais sur sa deuxième occasion, El Matador ne manquait pas sa cible. Sur un long coup franc de Verratti, Kurzawa remettait de la tête pour Cavani, dont la volée crucifiait ter Stegen (3-1, 62e). Un but qui calmait sérieusement le public barcelonais en même temps qu'il mettait Emery dans un état second. L'Uruguayen pouvait doubler la mise dans la foulée mais le dernier rempart du Barça remportait son duel. Dommage, car en fin de rencontre, sur coup franc, Neymar rehaussait encore un peu plus sa grosse prestation du jour (4-1, 89e).

L'impensable allait alors arriver. Neymar, encore lui, punissait sur penalty un Marquinhos de nouveau fautif (5-1, 91e). Puis Sergi Roberto envoyait le Barça au paradis dans les dernières secondes (6-1, 96e). Tous les Parisiens s'effondraient alors. Verratti était en larmes. Meunier aussi. Luis Enrique, lui, était hilare. Les Barcelonais ont donc réussi ce que personne n'avait jamais fait avant eux. C'est beau, c'est grand pour les Catalans. Aussi grand que c'est terrible pour Paris.