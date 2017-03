OM : le clan Rui Patricio ouvre la porte

Comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt ce mercredi (voir la brève de 11h32), l'Olympique de Marseille serait très intéressé par le gardien du Sporting Portugal et de la sélection portugaise, Rui Patricio (29 ans, 22 matchs en Liga Sagres cette saison). Et visiblement, le club phocéen peut croire en ses chances dans ce dossier.

"S’il y a un top club d’une top ligue en Angleterre, en France, en Italie, en Espagne ou en Allemagne qui est capable de mettre 20 millions d’euros sur la table, ce que demande le Sporting, alors ce sera possible qu’il parte, c’est le vœu de tout joueur de s’améliorer. La France un est un grand championnat et, pour nous, il y a trois grandes équipes : le PSG, Monaco et Marseille. L’Olympique de Marseille est donc une option intéressante pour Rui", annonce-t-on dans l'entourage du gardien, interrogé par Foot Mercato.

20 millions d'euros, cela paraît tout de même beaucoup pour un gardien.