Real : le mea culpa de Robinho « Par Damien Da Silva - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme un très grand talent lors de son arrivée au Real Madrid en 2005, l'ailier Robinho (33 ans) a eu une carrière honorable chez les Merengue mais n'a jamais confirmé les énormes espoirs placés en lui. Régulièrement au cœur de plusieurs polémiques lors de son passage dans la capitale espagnole, le Brésilien a réalisé son mea culpa pour le site El Espanol. "Le Real Madrid m'a apporté tant de bonnes choses... J'ai été à l'origine de beaucoup de polémiques. J'étais très jeune, très excessif et j'avais une autre mentalité. Je me suis mal comporté", a reconnu Robinho. Vendu à Manchester City en 2008 pour 42 millions d'euros, l'Auriverde était peu apprécié par les socios madrilènes à cause de son attitude. Vendu à Manchester City en 2008 pour 42 millions d'euros, l'Auriverde était peu apprécié par les socios madrilènes à cause de son attitude.

