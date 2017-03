Lyon : Génésio assume ses ambitions en C3

Lors des 8es de finale de l'Europa League, l'Olympique Lyonnais va affronter l'AS Roma. Même si ce tirage reste très difficile pour les Gones, l'entraîneur rhodanien Bruno Génésio a assumé les ambitions de son club dans cette compétition avant le match aller jeudi (21h05) au Parc OL.

"On a l'ambition d'aller au bout. On a eu un tirage très difficile mais on doit se donner les moyens de passer. Il y avait 2 équipes a éviter dans cette compétition, l'AS Roma et Manchester United... Maintenant, si on veut aller au bout, il faudra déjà éliminer Roma", a avancé Génésio.

Actuellement 2e de Serie A, la Roma sera un très sérieux rival pour les Lyonnais.