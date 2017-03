PSG : Pastore revient sur ses blessures « Par Damien Da Silva - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un exercice 2015-2016 déjà gâché par les blessures, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Javier Pastore (27 ans, 8 matchs en L1 cette saison) a connu une première partie de saison encore compliquée en raison de douleurs récurrentes aux mollets. Heureusement, l'Argentin semble sur la bonne voie et vient d'enchaîner deux titularisations intéressantes en Ligue 1. Pour le média espagnol El Pais, le Parisien est revenu sur ses problèmes physiques. "On travaillait pour que je puisse revenir en 2 semaines pour un match important, je le finissais avec des douleurs, je jouais à nouveau 3 jours plus tard et je me blessais une nouvelle fois. On ne pense jamais à la cause, seulement au traitement pour être disponible lors des matchs importants. (...) J’ai perdu une année complète, et cette saison j’ai repris de la même façon jusqu’au moment où je me suis dit qu’il fallait que je m’arrête parce que cela n’était pas normal. (...) Cela fait 2 mois que je n’ai plus de douleurs. Nous avons déterminé que l’origine de ces blessures était la forme des appuis, j'ai donc changé ça", a révélé Pastore. Pour le bien du PSG et de la carrière du Sud-Américain, il faut espérer que cette solution sera viable sur le long terme. Pour le bien du PSG et de la carrière du Sud-Américain, il faut espérer que cette solution sera viable sur le long terme.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+