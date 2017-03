PSG : Pastore glisse un tacle à Blanc... « Par Damien Da Silva - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ce mercredi (20h45), le milieu offensif parisien Javier Pastore (27 ans, 8 matchs en L1 cette saison) s'est longuement confié dans les colonnes du média espagnol El Pais. L'occasion pour l'Argentin d'encenser le fonctionnement de son entraîneur Unai Emery, mais aussi de tacler subtilement son ancien coach Laurent Blanc. "C’est difficile pour les jeunes joueurs de jouer dans cette équipe car il y a un effectif avec beaucoup de joueurs reconnus. Cela dépend de l’entraîneur. Certains entraîneurs font jouer ceux qui sont les meilleurs, comme Emery. Et c’est quelque chose que je valorise énormément. Nkunku, Rabiot, Kimpembe et Augustin font partie de l’effectif depuis des années et ils n’ont pas toujours eu la possibilité de jouer parce que les joueurs devant eux avaient un statut", a estimé Pastore. Un constat assez sévère puisque Blanc avait tout de même lancé Presnel Kimpembe et Adrien Rabiot. Un constat assez sévère puisque Blanc avait tout de même lancé Presnel Kimpembe et Adrien Rabiot.

