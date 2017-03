Barça : Iniesta prévient le PSG Par Damien Da Silva - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la déroute du match aller (0-4), le FC Barcelone va recevoir le Paris Saint-Germain ce mercredi lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions avec la ferme intention de réaliser une remontada historique. A l'occasion d'un entretien avec beIN Sports, le milieu des Blaugrana Andrès Iniesta (32 ans, 5 matchs et 1 but en LdC cette saison) a prévenu les Parisiens. "Nous devons être convaincus que la qualification reste possible. Ainsi, le doute sera peut-être présent pour le PSG si on parvient à être plus fort. Nous devons réaliser un match plus que parfait, il faudra être efficace des deux côtés du terrain. On a perdu de grandes chances de qualification à l'aller... Mais c'est quand tout est perdu que nous sommes les plus dangereux", a assuré l'Espagnol. Les Catalans n'ont pas l'intention de rendre les armes et la lutte s'annonce acharnée au Camp Nou. Les Catalans n'ont pas l'intention de rendre les armes et la lutte s'annonce acharnée au Camp Nou.

