Arsenal : la presse anglaise massacre Sanchez « Par Youcef Touaitia - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé sur le départ d'Arsenal, l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 8 matchs et 3 buts en C1 cette saison) a livré une copie catastrophique face au Bayern Munich (1-5) mardi lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. A tel point que le Chilien s'est fait démolir par la presse anglaise, qui s'est complètement lâchée à cette occasion. "Après l’égalisation du Bayern, il a erré comme un homme qui aurait voulu être ailleurs que sur la pelouse : au Chili, en Chine, à Grimsby, au centre commercial de Dudley pendant un réveillon de Noël, à une conférence des libéraux-démocrates. Partout", a critiqué The Telegraph dans son édition du jour. A un peu plus d'un an de la fin de son contrat (2018), on a de plus en plus de mal à croire que Sanchez restera à Arsenal l'été prochain. A un peu plus d'un an de la fin de son contrat (2018), on a de plus en plus de mal à croire que Sanchez restera à Arsenal l'été prochain.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+