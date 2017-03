Lorient : en danger, Casoni est maintenu « Par Damien Da Silva - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions mardi (voir ici), l'entraîneur du FC Lorient Bernard Casoni se trouvait sur un siège éjectable à la suite de la déroute de son équipe face à l'Olympique de Marseille (1-4) dimanche en Ligue 1. Mais finalement, le coach de 55 ans va rester pour l'instant à la tête du 20e du championnat de France. "Nous avons mené une réflexion exhaustive entre les dirigeants, le staff, et en concertation avec les joueurs. Avec comme volonté de mieux avancer et de créer un électrochoc salutaire. On apporte notre soutien au staff. Bernard Casoni est aujourd'hui notre entraîneur. Il a notre soutien et celui des joueurs", a commenté le vice-président des Merlus Alex Hayes pour L'Equipe. Pour se relancer dans la course au maintien, Lorient aurait bien besoin d'un exploit dimanche (21h) lors de la 29e journée de L1 face au Paris Saint-Germain. Pour se relancer dans la course au maintien, Lorient aurait bien besoin d'un exploit dimanche (21h) lors de la 29e journée de L1 face au Paris Saint-Germain.

