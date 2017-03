Arsenal : Wenger peut compter sur Bellerin

Lourdement battu par le Bayern Munich (1-5, 1-5) lors des 8es de finale de la Ligue des Champions, Arsenal a une nouvelle fois été éliminé par la petite porte. Si Arsène Wenger n'échappe pas aux critiques suite à cette humiliation, l'entraîneur français peut compter sur le soutien de son latéral droit Hector Bellerin (21 ans, 5 matchs en LdC cette saison).

"Toute l'équipe est derrière le manager, Arsène Wenger, c'est lui qui a fait travailler l'équipe. Dans le football, parfois vous avez des hauts et parfois vous avez des bas. Aujourd'hui, nous sommes au plus bas, mais nous devons seulement nous regarder pour faire quelque chose et remonter, a estimé l'Espagnol en zone mixte. Nous avons besoin d'oublier le match de ce mardi, nous concentrer sur le prochain match et une compétition que le club réussit généralement bien. Nous avons juste besoin d'aller de l'avant et essayer de bien finir la saison."

Les Gunners vont vite devoir se remobiliser pour espérer accrocher une des quatre premières places en Premier League, où la formation londonienne pointe au 5e rang.