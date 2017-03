Divers : Fernandez a appelé Lama « Par Youcef Touaitia - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fortement critiqué par Bernard Lama (voir ici) et David Ginola (voir ici), Luis Fernandez a connu une semaine agitée. S'il a répondu à ses anciens joueurs, l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain a révélé dans les colonnes de L'Equipe qu'il avait passé un coup de fil à Lama la veille de la parution de l'interview en question pour So Foot. "J’ai appelé Bernard la veille de la parution de So Foot. Et je lui ai dit : 'Eh, Bernard, que tu le veuilles ou pas, Luis est un enfant du Paris Saint-Germain ; Luis a fait le centre de formation du PSG ; Luis est le premier capitaine du club à avoir été champion de France et le premier entraîneur français à avoir gagné une Coupe d’Europe, a confié le consultant. Ça, c’est l’histoire et vous ne pourrez jamais me l’enlever. Et moi je ne vous enlèverai jamais de ma tête. Vous serez toujours en moi car cous m’avez aidé, on s’est tous aidé. Alors stop. Arrêtez. Vous me fatiguez.'" Pas sûr que cela fasse changer d'avis Lama. Pas sûr que cela fasse changer d'avis Lama.

