Naples : De Laurentiis critique encore Higuain « Par Youcef Touaitia - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il y a des histoires d'amour qui se terminent mal... Celle entre Naples et l'attaquant Gonzalo Higuain (29 ans, 27 matchs et 19 buts en Serie A cette saison) en est le parfait exemple. Cédé à la Juventus Turin l'été dernier, l'Argentin n'a pas laissé que des bons souvenirs en Campanie. Le président des Partenopei Aurelio De Laurentiis, qui a multiplié les déclarations à charge ces derniers mois, en a remis une couche sur son ancien poulain. "Il a fait une de ses meilleures saisons l’année dernière mais lors de sa deuxième saison, il nous a fait rater la qualification pour la Ligue des Champions en manquant des penalties décisifs. On a aussi raté la deuxième place, a regretté le dirigeant italien pour El Pais. Non, personnellement, je l’ai peu côtoyé, je n’allais pas dîner avec lui mais je connaissais très bien sa famille et je dois dire qu’elle est exemplaire. Son père est extraordinaire. Mais il y avait aussi son frère qui me disait toujours : 'Higuain n’aime pas jouer avec Callejon, achetez d’autres joueurs'. Je n’ai jamais fait attention à ça parce que moi, j’aime Callejon alors j’ai prolongé son contrat de 4 ans. Je ne suis pas homme à subir les chantages." Visiblement, De Laurentiis a énormément de mal à digérer le départ de l'Albiceleste malgré les 90 millions d'euros récupérés lors de ce transfert. Visiblement, De Laurentiis a énormément de mal à digérer le départ de l'Albiceleste malgré les 90 millions d'euros récupérés lors de ce transfert.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+