Dortmund : Castro n’a vraiment peur de rien « Par Youcef Touaitia - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce mercredi (20h45), le Borussia Dortmund reçoit le Benfica Lisbonne lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Malgré la courte défaite à l’aller (0-1), le milieu de terrain Gonzalo Castro (29 ans, 6 matchs et 1 but en C1 cette saison) estime que son équipe est largement supérieure à la formation portugaise. "Nous sommes favoris face à Benfica. Nous avons vu dans la phase de poules que nous étions clairement la meilleure équipe de la compétition. Maintenant, nous devons être conscients de ne pas concéder un but à la maison, parce que cela deviendra plus difficile. Nous savons qu'il est très important d'être fort mentalement, mais nous sommes bien préparés à cela, en particulier si vous voyez nos dernières performances", a confié l’Allemand en conférence de presse. En voilà un qui a une foi inébranlable en son club ! En voilà un qui a une foi inébranlable en son club !

