Arsenal : Wenger crie au scandale !

Arsenal : Wenger crie au scandal e ! « Par Damien Da Silva - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Humilié au match aller (5-1), Arsenal s'est incliné sur le même score mardi face au Bayern Munich à l'occasion du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Ce match a cependant basculé sur un fait de jeu avec un penalty très litigieux accordé à Robert Lewandowski (28 ans, 8 matchs et 7 buts en LdC cette saison) et l'expulsion imméritée de Laurent Koscielny (31 ans, 8 matchs en LdC cette saison). Une décision scandaleuse pour le coach des Gunners Arsène Wenger. "L'arbitre a fait très fort pour le Bayern ce mardi. Il n'y avait pas penalty et en plus Lewandowski était hors-jeu. Et en plus de ça, il donne un carton rouge. Je suis frustré et en colère. C'est scandaleux. A dix face au Bayern, avec quatre buts à marquer, c'est irresponsable de la part de l'arbitre", a critiqué le technicien français devant la presse. Avec cette 7e élimination de suite en 8es de finale de la C1, Arsenal confirme ses difficultés sur la scène européenne. Avec cette 7e élimination de suite en 8es de finale de la C1, Arsenal confirme ses difficultés sur la scène européenne.

