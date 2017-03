LdC : Barça - PSG, les compos probables « Par Damien Da Silva - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le grand soir est arrivé pour le champion de France en titre ! Après sa brillante victoire à l'aller (4-0), le Paris Saint-Germain se déplace sur le terrain du FC Barcelone pour le compte du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Pour cette partie, l'entraîneur parisien Unai Emery devra composer sans Motta, blessé, puis Guedes, pas qualifié. En face, le technicien catalan Luis Enrique sera privé de Vidal et Mathieu, à l'infirmerie, et devrait tenter un coup en utilisant un 3-4-3 très offensif. Voici la composition probable des deux équipes. FC Barcelone : ter Stegen - Piqué, Umtiti, Mascherano - Rakitic, Busquets, Iniesta (c) - Rafinha, Messi, Neymar - Suarez. Paris Saint-Germain : Trapp - Meunier, T. Silva (c), Marquinhos, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler. Trapp - Meunier, T. Silva (c), Marquinhos, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler.

