Naples : la fierté de Sarri « Par Romain Rigaux - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un bon match, Naples s'est incliné 3-1 face au Real Madrid ce mardi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions et sort de la compétition (1-3 à l'aller). Mais l'entraîneur napolitain Maurizio Sarri est fier de son équipe. "Pendant 50 minutes, on a été supérieurs, on les a mis en très grande difficulté, ils ont balancé beaucoup de ballons en touche. C'est une fierté et une espérance. On se dit qu'avec un petit quelque chose en plus, on peut rivaliser avec ce genre d'équipes. La déception est surtout pour le public qui mérite encore mieux que ça", a déclaré le coach du Napoli. Le public du San Paolo a offert une belle ambiance ce soir. Le public du San Paolo a offert une belle ambiance ce soir.

