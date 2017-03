Arsenal : les 8es, le cimetière des Gunners « Par Youcef Touaitia - Le 08/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Balayé par le Bayern Munich (1-5, 1-5) lors des 8es de finale de la Ligue des Champions, Arsenal quitte une nouvelle fois la scène continentale avant le début du printemps. Une habitude pour les Gunners puisque ce scénario se répète pour la septième fois consécutive ! En effet, le club londonien n'a plus atteint le TOP 8 de la plus prestigieuse des compétitions européennes depuis la saison 2009-2010 ! Depuis, sept campagnes qui se sont toutes brutalement arrêtés lors des 8es de finale. Pour l'anecdote, la dernière confrontation entre Arsenal et la formation allemande, datant du mois de novembre 2015, s'était soldée sur le même résultat de 5-1 ! Pour l'anecdote, la dernière confrontation entre Arsenal et la formation allemande, datant du mois de novembre 2015, s'était soldée sur le même résultat de 5-1 !

