Real : qualification méritée pour Zidane

Vainqueur 3-1 à l'aller, le Real Madrid s'est imposé sur le même score face à Naples ce mardi soir en 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Un succès acquis dans la douleur par des Merengue bousculés en première période mais logiquement qualifiés pour leur entraîneur Zinedine Zidane.

"On n'est pas surpris par ce qu'on a vu en première mi-temps car ils sont très bien entrés dans le match et ils nous ont pressé très haut. On a eu des difficultés pour sortir le ballon. A la mi-temps, on a rectifié le tir et on a joué plus haut. On a marqué sur coups de pied arrêtés et ça nous a permis de rentrer dans le match. Sur l'ensemble des deux matchs, on mérite notre qualification", a déclaré le Français au micro de beIN Sports.