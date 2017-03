LdC : Arsenal 1-5 Bayern (Bayern qualifié) Par Youcef Touaitia - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mené à la pause, le Bayern Munich a renversé Arsenal pour s’imposer très largement (5-1) ce mardi soir, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Conquérants, les Bavarois dominaient totalement les premières minutes et ne laissaient aucun répit à des Gunners amorphes. Ces derniers faisaient le dos rond et profitaient des espaces laissés par les visiteurs pour envoyer des longs ballons dans le dos de la défense, parfois lente pour se replier. Après avoir laissé passer l’orage, les Londoniens allaient bien mieux et trouvaient la faille sur une action individuelle de Walcott, sans pitié devant Neuer (1-0, 20e). S’ils ne paniquaient pas, les Allemands affichaient néanmoins un visage assez terne. Walcott aurait même pu obtenir un penalty à la demi-heure de jeu pour un accrochage évident avec Xabi Alonso. Au fil des minutes, les Anglais poussaient de plus de plus mais ne parvenaient pas à inscrire ce petit but qui aurait pu semer le doute chez leurs adversaires, solides jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, Koscielny écopait d’un carton rouge très sévère pour une petite faute sur Lewandowski qui transformait sans broncher son penalty (1-1, 55e). Un terrible coup dur pour Arsenal qui coulait suite à une réalisation de Robben, à l’affût après une série d’erreurs de relance (1-2, 68e). A la rue, les pensionnaires de l’Emirates Stadium n’étaient pas loin d’encaisser un troisième but mais Lewandowski touchait le poteau sur une nouvelle tentative. Sur un de ses premiers ballons, Douglas Costa, lui, ne se privait pas d’enfoncer un peu plus les hommes d’Arsène Wenger, complètement démobilisés (1-3, 78e). Et ce n’était pas fini. Excellent jusqu’ici, Vidal y allait de sa réalisation et lobait magnifiquement Ospina (1-4, 80e) avant d’inscrire un doublé dans la foulée dans le but vide (1-5, 85e). Une humiliation terrible pour Arsenal qui aura énormément du mal à se remettre d'une telle soirée ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

