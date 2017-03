Argentine : Icardi, le ras-le-bol de Bauza « Par Romain Rigaux - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré ses bonnes performances avec l'Inter Milan, l'attaquant Mauro Icardi (24 ans, 25 matchs et 17 buts en Serie A cette saison) n'est pas sélectionné en équipe d'Argentine. Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre au pays, et qui commence à sérieusement agacer le sélectionneur Edgardo Bauza. "Il y a beaucoup de journalistes qui continuent de me casser les cou***** avec Mauro Icardi. C’est un finisseur. Je l’appellerai s’il arrive quelque chose à Gonzalo Higuain ou Pratto. Je n’ai aucun problème avec lui. Higuain est mon attaquant titulaire, et Pratto le remplaçant. Si un jour je devais renoncer à ses joueurs, oui, Icardi pourrait être appelé, tout comme Alario, un autre jeune avec un grand avenir. Ce sont les quatre joueurs que j’ai en tête, mais je n’appellerai pas Icardi pour le laisser sur le banc", a lâché Bauza dans des propos relayés par AS. Icardi devra donc se montrer très patient... Icardi devra donc se montrer très patient...

