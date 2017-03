OM : Dugarry dit bravo à Thauvin « Par Romain Rigaux - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Revenu il y a un an à l'Olympique de Marseille après un passage raté à Newcastle, Florian Thauvin (24 ans, 28 matchs et 8 buts en L1 cette saison) réalise sa meilleure saison sous le maillot olympien. Des performances qui ont totalement séduit Christophe Dugarry. "Je suis convaincu que Thauvin réalise une saison exceptionnelle, il me démontre que c’est un excellent joueur et qu’il a du mental. Il a tenu son équipe tout seul en première partie de saison. C’est un joueur qui peut compter. Il est en train de confirmer, dans un contexte marseillais, qui n’est jamais facile. Marseille, c’est un contexte à part. Pour ça, bravo et félicitations à lui", a déclaré le consultant de RMC. Très souvent critiqué depuis son arrivée en 2013, Thauvin confirme enfin les espoirs placés en lui. Très souvent critiqué depuis son arrivée en 2013, Thauvin confirme enfin les espoirs placés en lui.

