LdC : Naples 1-3 Real (Real qualifié) « Par Romain Rigaux - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bousculé et mené au score, le Real Madrid est parvenu à renverser Naples (3-1) sur la pelouse du San Paolo. Déjà vainqueurs à l'aller (3-1), les Merengue valident leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ! Asphyxiés dès le coup d'envoi par le pressing des locaux, les Madrilènes vivaient un début de rencontre très compliqué. Face aux vagues napolitaines, les hommes de Zinedine Zidane ne pouvaient que dégager le ballon et ne parvenaient pas à poser le pied sur le ballon. Insigne et Hamsík alertaient Navas sur des tirs lointains alors que les Merengue profitaient des contres pour tenter de se montrer dangereux, avec notamment une belle reprise de Kroos. Mais le travail du Napoli était récompensé avant la demi-heure de jeu. Au terme d'une superbe action collective, les Napolitains prenaient l'avantage sur une frappe croisée à ras de terre de Mertens (1-0, 25e). Déjà bouillant, le San Paolo s'enflammait ! Un volcan que Ronaldo était tout près d'éteindre quatre minutes plus tard en trouvant le poteau de Reina. Moins de dix minutes plus tard, c'est le poteau de Navas qui privait Mertens d'un doublé ! Derrière, le Napoli continuait de dominer la partie, sans parvenir à inscrire un deuxième but avant le retour aux vestiaires. La seconde période repartait sur les mêmes bases. Mais comme souvent lorsque le Real Madrid est en difficulté, c'est le capitaine Ramos qui s'est mué en sauveur en égalisant de la tête sur corner (1-1, 52e). La mission du Napoli se compliquait un peu plus cinq minutes après puisque Ramos doublait la mise d'une nouvelle tête sur corner (1-2, 58e). Quel renversement de situation ! Forcément, c'était plus difficile ensuite pour Naples d'emballer à nouveau cette rencontre et le Real marquait un dernier but par Morata dans les arrêts de jeu (1-3, 90e+1).

