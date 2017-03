PSG : B. Matuidi - "on ne craint personne" « Par Romain Rigaux - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Brillants à l'aller (4-0), les joueurs du Paris Saint-Germain abordent le 8e de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone avec une grande détermination. Présent en conférence de presse ce mardi, Blaise Matuidi (29 ans, 7 matchs et 2 buts en LdC cette saison) a affiché une grande confiance en son équipe. "On ne craint personne. On est concentré sur notre jeu. Oui, Messi est un très grand joueur, comme tous les joueurs du Barça d'ailleurs. Mais on est vraiment concentré sur ce qu'on est capable de produire. On a montré de très belles choses à l'extérieur et on a envie de continuer. Mais nous aussi on a de bons joueurs, en défense, au milieu et devant. Pour se qualifier, il va falloir faire un grand match", a déclaré le milieu parisien. A confirmer mercredi (20h45) sur la pelouse du Camp Nou. A confirmer mercredi (20h45) sur la pelouse du Camp Nou.

