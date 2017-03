Man Utd : Pogba, un "problème à 105 M€" « Par Romain Rigaux - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté 105 millions d'euros par Manchester United l'été dernier, Paul Pogba (23 ans, 25 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) n'a pas encore convaincu tous les observateurs en Angleterre. C'est notamment le cas de Frank Lampard, désormais consultant pour Sky Sports et pas très tendre avec le milieu de terrain français qu'il qualifie de "problème" pour José Mourinho. "C’était un signal de leurs intentions de dépenser 105 millions d’euros sur quelqu’un qui, je dirais, n’est pas un produit fini. Quand vous avez un prix de 105 millions, vous demandez plus et vous pensez toujours à quel type de joueur il est. Il n’a pas encore tout à fait prouvé et il n’a pas été un 'game changer'. (...) Nous devons attendre jusqu’à la saison prochaine pour voir s’il s’améliore. Mais je crois que c’est en lui. Si vous dépensez 105 millions, vous ne voulez pas d’un problème à 105 millions. Je suis sûr que José Mourinho va le résoudre, mais pour le moment ce n’est pas fluide", a déclaré l'ancien joueur de Chelsea. Pogba a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec les Red Devils. Pogba a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec les Red Devils.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+