PSG : Kimpembe n'a pas surpris Suarez « Par Romain Rigaux - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un excellent match lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone (4-0), le défenseur central du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe (21 ans, 13 matchs en L1 cette saison) a bluffé pas mal de monde. Mais pas l'attaquant barcelonais Luis Suarez (30 ans, 37 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison), qui avait étudié son adversaire. "Presnel Kimpembe, on savait que c’était le recours n° 1 derrière Thiago Silva et Marquinhos. On en avait parlé avec le staff, comme on parle des autres adversaires avant un match, rien de plus. S’il est au Paris Saint-Germain, c’est qu’il possède les qualités requises. Sa performance ne m’a pas particulièrement surpris", a confié l'Uruguayen à France Football. Pour le match retour mercredi (20h45) au Camp Nou, Kimpembe devrait laisser sa place à Thiago Silva. Pour le match retour mercredi (20h45) au Camp Nou, Kimpembe devrait laisser sa place à Thiago Silva.

