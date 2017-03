Divers : Fernandez remet Ginola en place

Attaqué par David Ginola (voir la brève de 11h16), Luis Fernandez n'a pas tardé à répondre à l'ancien attaquant, comme il l'avait fait auparavant avec Bernard Lama.

"Je veux d'abord dire que je suis content de voir David rétabli (après son attaque cardiaque), c'est le plus important pour moi. Et ensuite que je le trouve excellent dans son nouveau rôle d'animateur télé dans l'émission La France a un incroyable talent (M6). Il est beaucoup plus utile dans cette émission que sur un terrain de football où, là, il fallait être un homme. Quand on l'écoute parler, il faut qu'il retrouve la mémoire", a rétorqué l'ex-entraîneur du PSG, interrogé par L'Equipe.

"Je pense que Bernard Lama et David Ginola ont un point en commun : c'est leur frustration en équipe de France, a poursuivi Fernandez. David, ce qui lui fait mal, c'est cette fameuse passe décisive faite à Kostadinov contre la Bulgarie (en 1993). C'est quelque chose qu'il traîne et qui lui fait mal. Quelque part, il a une grande rancune. Mais il faut qu'ils arrêtent tous (Lama et Ginola) avec cette rancune. En m'attaquant moi, ils se trompent de cible. Mais je les remercie tous les deux, car ils sont pour moi d'excellents attachés de presse !"

La passe décisive pour Kostadinov, Houllier approuve.