Chelsea : Hazard voit parfois Kanté en double !

Chelsea : Hazard voit parfois Kanté en doubl e ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Encore énorme avec Chelsea cette saison, N'Golo Kanté (25 ans, 26 matchs et 1 but en Premier League cette saison) impressionne beaucoup de monde en Angleterre, y compris ses partenaires. Eden Hazard est aujourd'hui sous le charme de l'international tricolore. "Je n’ai pas besoin de parler au sujet de N’Golo, tout le monde le connaît. Il est partout. Quand je suis sur le terrain, parfois, je le vois en double ! Un à gauche, un à droite ! J’ai l’impression de jouer avec des jumeaux ! N’Golo est un joueur fantastique et il aide tellement l’équipe alors nous sommes ravis de l’avoir avec nous", a indiqué l'ancien Lillois au sujet de Chelsea TV. Avec Kanté, Pogba, Matuidi, Rabiot auxquels on peut ajouter Bakayoko et N'Zonzi, les Bleus sont vraiment bien lotis au milieu de terrain. Avec Kanté, Pogba, Matuidi, Rabiot auxquels on peut ajouter Bakayoko et N'Zonzi, les Bleus sont vraiment bien lotis au milieu de terrain.

