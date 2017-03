Sondage MF : Deschamps doit appeler Mbappé !

Sondage MF : Deschamps doit appeler Mbapp é ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si Didier Deschamps devait appeler Kylian Mbappé (18 ans) en équipe de France pour affronter le Luxembourg et l'Espagne à la fin du mois. La réponse est oui ! 56,4% des 10378 votants pensent en effet que le sélectionneur tricolore ne doit pas attendre plus longtemps pour convoquer l'attaquant monégasque, en grande forme depuis quelques semaines. Malgré tout, Deschamps devrait semble-t-il attendre encore un peu (voir la brève de 09h21). Dès à présent, dites-nous quel est le pourcentage de chances du PSG de passer contre le FC Barcelone après sa victoire 4-0 à l'aller. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous quel est le pourcentage de chances du PSG de passer contre le FC Barcelone après sa victoire 4-0 à l'aller. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

