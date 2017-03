Monaco : Mourinho craque pour Mbappé « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Enorme avec l'AS Monaco depuis quelques semaines, Kylian Mbappé (18 ans, 20 apparitions et 9 buts en L1 cette saison) pourrait déjà quitter la Principauté durant l'intersaison. Parce qu'il y a des sommes qui ne se refusent pas... Un chèque de 60 millions d'euros pourrait notamment convaincre la direction monégasque de céder sa pépite. Et cette somme, Manchester United pourrait bien la proposer à l'ASM cet été. Mbappé serait en effet devenu l'une des priorités de recrutement de José Mourinho, au même titre que le Munichois Robert Lewandowski, selon The Independent. Mais les Red Devils ne sont pas seuls sur les rangs : Arsenal, le Real Madrid et la Juventus Turin rêvent eux aussi d'attirer celui que l'on présente comme le nouveau Thierry Henry.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+