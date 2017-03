Divers : Xavi entraîneur, c'est pour bientôt « Par Youcef Touaitia - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En pré-retraite au Qatar, le milieu de terrain Xavi 37 ans) devrait raccrocher les crampons à l'issue de la saison 2017-2018. Que les amoureux du ballon rond se rassurent, l'ex-international espagnol restera encore au premier plan puisque celui-ci a assuré qu'il allait prochainement enfiler le costume d'entraîneur. "J'aime jouer, j'aime gagner. Mais entraîner, c'est mon futur. Par ma personnalité et ma manière d'être, entraîner est ce qui me correspondrait le plus. J'ai commencé à travailler au sein du staff de la sélection du Qatar des moins de 23 ans, qui devrait être la génération présente au Mondial 2022, a confié Xavi pour L'Equipe. Quand j'aurais fini comme footballeur, la première chose que je ferai, ce sera d'aller à Madrid et de passer les diplômes d'entraîneur. Ça, c'est sûr. Entre 2018 et 2019." Xavi entraîneur, on est impatient de voir ça ! Xavi entraîneur, on est impatient de voir ça !

