Real : Bale préfère la Premier League à la Liga « Par Youcef Touaitia - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Incontournable au Real Madrid, l'ailier Gareth Bale (27 ans, 15 matchs et 7 buts en Liga cette saison) n'oublie pas d'où il vient. Si l'ancien joueur de Tottenham se plaît en Liga, pour lui, cela ne fait aucun doute : la Premier League est de loin le championnat le plus excitant. "La Premier League est le championnat le plus compétitif et de loin. Mais les équipes qui réussissent mieux en Europe viennent d’Espagne, a analysé le Dragon au micro d'ESPN. A chaque match de Premier League, tu dois être à 100% durant les 90 minutes, sinon tu perds. Les équipes espagnoles savent qu'elles ont cet avantage sur les Anglais. C'est le cas dans tous les pays, Espagne, Italie, Allemagne, ils ont tous des vacances en hiver. En Espagne, tu peux rentrer aux vestiaires en gagnant et lever un peu le pied de l'accélérateur. Si tu essayes ça pendant 45 minutes en Premier League, tu perds le match." "Si on regarde de la première à la dernière place, la Premier League est plus équilibrée. Un jour, le 20e peut battre le premier. Ici en Espagne, pas tant que ça. Il y a un écart plus grand, mais je crois que les six ou sept équipes du haut de tableau sont vraiment très fortes dans les compétitions européennes", a continué le Merengue. Malgré l'effectif extraordinaire du Real, Bale court lui toujours derrière un premier sacre en Liga. "Si on regarde de la première à la dernière place, la Premier League est plus équilibrée. Un jour, le 20e peut battre le premier. Ici en Espagne, pas tant que ça. Il y a un écart plus grand, mais je crois que les six ou sept équipes du haut de tableau sont vraiment très fortes dans les compétitions européennes", a continué le Merengue. Malgré l'effectif extraordinaire du Real, Bale court lui toujours derrière un premier sacre en Liga.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+