Divers : après Lama, Ginola torpille Fernandez « Par Youcef Touaitia - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La semaine passée, Bernard Lama avait défrayé la chronique en tirant à boulets rouges sur de nombreuses personnalités du monde du football, parmi lesquelles Luis Fernandez (voir ici). Des propos qui ont fait écho chez David Ginola puisque celui-ci en a rajouté une couche sur l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. "Je suis d'accord. Luis est un garçon que j'ai apprécié. Quand je suis arrivé au PSG, j'avais une belle image de lui, la naïveté du gars du sud qui débarque à Paris. Et ça a été une énorme déception car il y a les footballeurs et il y a les hommes. Quand on arrête sa carrière de footballeur, ce qu'il reste, ce sont les hommes, a taclé le consultant au micro de La chaîne L'Equipe. Cela n'a pas changé quand il est devenu entraîneur, cela a empiré. Il m'avait mis à l'écart sous prétexte que j'avais jeté le brassard face au Spartak Moscou après m'avoir sorti plusieurs fois en fin de match. Il voulait me faire payer quelque chose, je n'étais pas d'accord. Il n'a pas compris où il était. C'était trop haut pour lui. Intellectuellement, il y avait un décalage." On attend impatiemment la réponse de Fernandez. On attend impatiemment la réponse de Fernandez.

