Nantes : Gillet préfère Monaco à Paris « Par Youcef Touaitia - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Corrigé à Monaco (0-4) dimanche en Ligue 1, le milieu de terrain de Nantes Guillaume Gillet (32 ans, 28 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a été impressionné par le rouleau-compresseur monégasque. Pour le Belge, la formation princière a beaucoup plus d'atouts que le Paris Saint-Germain. "Que Monaco soit champion ? J'espère pour la Ligue 1, pour le futur de ce championnat, a confié le Diable Rouge à L'Equipe. On connaît la suprématie de Paris depuis des années, ça ferait du bien, un nouveau champion. Ils méritent leur première place jusqu'ici, mais ça va être très serré jusqu'à la fin. Et il y a la Ligue des Champions aussi, un élément qui rentre en ligne de compte pour ce titre. Je trouve Monaco meilleur. J'ai rencontré Paris pas mal de fois ces dernières années, ils m'ont moins impressionné." La lutte pour le titre sera acharnée jusqu'au bout ! La lutte pour le titre sera acharnée jusqu'au bout !

