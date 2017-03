EdF : Dugarry milite pour Thauvin « Par Youcef Touaitia - Le 07/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une belle saison avec l’Olympique de Marseille, l’ailier Florian Thauvin (24 ans, 28 matchs et 8 buts en L1 cette saison) n’a pas caché sa volonté d’être appelé en équipe de France dans un futur proche (voir ici). Un rêve réalisable pour Christophe Dugarry, qui milite pour une sélection du Phocéen. "Je suis convaincu que Thauvin réalise une saison exceptionnelle, il me démontre que c’est un excellent joueur et qu’il a du mental. Il a tenu son équipe tout seul en première partie de saison. C’est un joueur qui peut compter. Il est en train de confirmer, dans un contexte marseillais, qui n’est jamais facile. Marseille, c’est un contexte à part. Pour ça, bravo et félicitations à lui. S’il doit être appelé, c’est maintenant puisqu’il est dans la meilleure forme de sa carrière", a assuré le consultant sur les ondes de RMC. Nul doute que l’ancien Bastiais attend impatiemment le 16 mars et l’annonce de la prochaine liste de Didier Deschamps pour les rencontres face au Luxembourg (25 mars) et l’Espagne (28 mars). Nul doute que l’ancien Bastiais attend impatiemment le 16 mars et l’annonce de la prochaine liste de Didier Deschamps pour les rencontres face au Luxembourg (25 mars) et l’Espagne (28 mars).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+