OM : Lassana Diarra vide son sac !

OM : Lassana Diarra vide son sa c ! Par Eric Bethsy - Le 06/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Quelques semaines après la résiliation de son contrat en février dernier, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Lassana Diarra (31 ans) a vidé son sac. Selon lui, le club phocéen n’a pas respecté ses engagements à plusieurs reprises dans la mesure où le milieu de terrain a été retenu, alors qu’un contrat signé sous seing privé l’autorisait à partir. "J’ai signé un contrat avec l’OM et un sous-seing privé, a expliqué l’international français à beIN Sports. Aujourd’hui, pourquoi on en fait signer aux joueurs en France s’ils ne sont pas valables ? Je ne suis pas stupide. J’ai signé mon contrat dans les bureaux de l’OM et mon sous-seing privé en même temps, on ne peut pas dire que la présidence n’était pas au courant. C’est ce que j’ai du mal à comprendre. Je ne serais jamais venu à l’OM si je n’avais pas signé ce sous-seing. Je m’engageais à payer une supposée amende et l’OM s’engageait à me libérer en cas de proposition intéressante." Du coup, Diarra s’est dit "trahi" par la direction olympienne qui a tout fait pour lui donner le mauvais rôle. A noter que le natif de Paris a trouvé un accord avec le Lokomotiv Moscou concernant son amende de 10 M€. Du coup, Diarra s’est dit "trahi" par la direction olympienne qui a tout fait pour lui donner le mauvais rôle. A noter que le natif de Paris a trouvé un accord avec le Lokomotiv Moscou concernant son amende de 10 M€.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+