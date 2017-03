OM : Gomis de retour plus tôt que prévu ?

OM : Gomis de retour plus tôt que prév u ? « Par Eric Bethsy - Le 06/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d’une entorse du genou droit à Nantes (3-2 pour les Canaris) le 12 février dernier, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Bafétimbi Gomis (31 ans, 24 matchs et 16 buts en L1 cette saison) était annoncé indisponible pour un mois, voire un mois et demi. Mais trois semaines après sa blessure, le buteur olympien peut de nouveau courir et travailler ses appuis sans la moindre douleur. C’est pourquoi le joueur prêté par Swansea s’apprête à effectuer des tests mardi et mercredi afin de savoir s’il pourra jouer contre Angers vendredi (20h45), indique RMC. A priori, le club phocéen ne devrait pas prendre de risque avec son seul avant-centre de métier. Gomis a donc de grandes chances de retrouver le groupe pour le déplacement à Lille le 17 mars. A priori, le club phocéen ne devrait pas prendre de risque avec son seul avant-centre de métier. Gomis a donc de grandes chances de retrouver le groupe pour le déplacement à Lille le 17 mars.

