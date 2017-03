Cameroun : Nkoulou fait une pause pour Lyon « Par Eric Bethsy - Le 06/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Champion d’Afrique avec le Cameroun en février dernier, Nicolas Nkoulou (26 ans, 53 sélections et 2 buts) a décidé de faire une pause dans sa carrière internationale. En difficulté à l’Olympique Lyonnais, le défenseur central veut se concentrer sur ses performances en club. "Après la récente consécration en Coupe d’Afrique des Nations avec mes coéquipiers et frères, accompagnés par tout le peuple camerounais, ayant le sentiment du devoir accompli envers mon pays, j’ai décidé de faire une pause avec la sélection nationale, a annoncé le Camerounais à Foot Mercato. En pleine possession de mes moyens, je souhaite me concentrer sur les objectifs que je me suis fixé en club." "(...) Cette décision a été vraiment difficile à prendre, et j’ai longtemps pesé le pour et le contre avant de m’y résoudre, a expliqué l’ancien Marseillais. Elle me semblait nécessaire et répondait à mon objectif principal : revenir plus fort demain car un Lion ne meurt jamais..." Un message fort envoyé à son entraîneur lyonnais Bruno Genesio, qui ne compte plus sur son défenseur (7 matchs en L1 cette saison) depuis des mois. Un message fort envoyé à son entraîneur lyonnais Bruno Genesio, qui ne compte plus sur son défenseur (7 matchs en L1 cette saison) depuis des mois.

