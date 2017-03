Barça : ça joue moins bien à cause de la MSN... « Par Eric Bethsy - Le 06/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les avis sont unanimes, le FC Barcelone ne fait plus autant peur à ses adversaires. Même la légende Xavi reconnaît que le jeu des Blaugrana n’est plus aussi séduisant qu’auparavant. Mais de son côté, l’Espagnol estime que le Barça n’a pas besoin de belles actions sachant que Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar sont là pour trouver les solutions. "Les romantiques du Barça disent que ce n'est plus le même Barça. C'est sûr, a avoué l’ancien Blaugrana interrogé par L’Equipe. Mais si tu as trois joueurs qui font que tu n'as pas besoin de faire mûrir des actions, quel est le problème ? Le Barça d'avant avait un autre type de joueurs qui allaient plus dans l'espace, qui comprenaient plus le jeu collectif, étaient moins individuels, mais ces trois monstres te conditionnent le Barça." En résumé, le FCB se repose sur les exploits de sa "MSN", quitte à oublier les bases de sa philosophie. En résumé, le FCB se repose sur les exploits de sa "MSN", quitte à oublier les bases de sa philosophie.

