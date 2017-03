Divers : Pirlo s'est inspiré de Juninho « Par Romain Rigaux - Le 06/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Joueur élégant et redoutable tireur de coup franc, Andrea Pirlo (37 ans) a eu comme modèle un milieu de terrain qui évoluait en Ligue 1, du côté de Lyon. Oui, comme beaucoup d'amateurs de beaux gestes, le milieu de New York City était séduit par les coups francs de Juninho. "Je voyais qu’il tirait d'une manière complètement différente et qu'il marquait énormément de très loin, sans tirer très fort. Au début, je ne comprenais pas comment il faisait. Alors je retournais sur le terrain et je réessayais...", a confié l'Italien dans les colonnes de L'Equipe ce lundi. Et visiblement, cela a servi puisque Pirlo possède, avec Sinisa Mihajlovic, le record de coups francs marqués en Serie A (28). Et visiblement, cela a servi puisque Pirlo possède, avec Sinisa Mihajlovic, le record de coups francs marqués en Serie A (28).

