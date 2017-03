Barça : Suarez croit à l'exploit face au PSG « Par Romain Rigaux - Le 06/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'opération remontada est lancée en Espagne. A deux jours du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, la Catalogne croit à l'exploit après la gifle 4-0 reçue à l'aller. L'attaquant barcelonais Luis Suarez (30 ans, 6 matchs et 2 buts en LdC cette saison) pense aussi pouvoir renverser le club de la capitale. "Il y a un retour à disputer. On va tout faire pour renvoyer une autre image et montrer aux gens ce qu'est le vrai Barcelone. (...) Ce sera difficile de renverser la situation, mais pas impossible. (...) Si une équipe peut renverser un tel score, c'est bien le Barça. On a les qualités et le caractère pour se sortir de cette situation compliquée", a confié l'Uruguayen à France Football. Coup d'envoi mercredi à 20h45 sur la pelouse du Camp Nou. Coup d'envoi mercredi à 20h45 sur la pelouse du Camp Nou.

