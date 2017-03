PSG : l'agent de Marquinhos drague le Barça « Par Romain Rigaux - Le 06/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A deux jours du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone, la sortie de l'agent de Marquinhos (22 ans, 21 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'est pas très adroite. Le représentant du défenseur central du Paris Saint-Germain assure que les négociations pour une prolongation de son contrat qui se termine en juin 2019 sont au point mort, et ouvre la porte au... Barça. "La négociation avec le PSG est stoppée depuis 5 mois, assure l'agent au Mundo Deportivo. Je n'ai aucune idée du prix de Marquinhos. Mais l'été dernier, le PSG a reçu une offre de 60 millions d'euros pour lui et l'a refusée. (...) La Liga est un championnat très intéressant et le Barça est un grand club, il y a toujours un intérêt pour un tel club." Il y a peu de chances pour que la position de Paris évolue... Il y a peu de chances pour que la position de Paris évolue...

