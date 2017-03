PSG : Pirlo séduit par Rabiot !

PSG : Pirlo séduit par Rabio t ! « Par Romain Rigaux - Le 06/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans une interview accordée à L'Equipe ce lundi, Andrea Pirlo (37 ans) dit tout le bien qu'il pense du milieu du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot (21 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison). L'Italien a été impressionné par la maturité du jeune Parisien face au FC Barcelone (4-0) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. "J'ai vu un très grand joueur. Il m'avait déjà plu la saison passée, et même avant. Mais je ne l'avais pas vu jouer aussi bien, avec cette méchanceté, dans le bon sens du terme, cette lucidité... On dirait un joueur qui a une expérience de dix ans de haut niveau sur le terrain. Il aura sans aucun doute appris beaucoup de Thiago Motta. Parce que, dans certaines actions, il me rappelait Thiago Motta, qui a toujours été très important depuis son arrivée à Paris", confie le milieu de New York City. Rabiot appréciera sans doute le compliment et la comparaison. Rabiot appréciera sans doute le compliment et la comparaison.

