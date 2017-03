PSG : quand Leonardo a tenté Pirlo... « Par Romain Rigaux - Le 06/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De Zlatan Ibrahimovic à Thiago Silva, en passant par Marco Verratti, Leonardo a réussi des jolis coups lorsqu'il était directeur sportif du Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à L'Equipe, Andrea Pirlo (37 ans) révèle que le Brésilien avait même tenté de le faire venir dans la capitale en 2011. "Oui. Il m'a appelé un matin pour savoir si ça me plairait de venir au PSG avec lui. Mais deux jours avant, j'avais signé à la Juventus. Ça ne pouvait donc pas se faire. Mais cela aurait été une belle expérience", a confié le milieu italien de New York City. Et sans cette signature à la Juve, le Transalpin aurait bien pu signer à Paris ! "Probablement, j'aurais parlé avec Leonardo, j'aurais écouté sa proposition", assure-t-il. Dommage pour le PSG et la Ligue 1... Et sans cette signature à la Juve, le Transalpin aurait bien pu signer à Paris ! "Probablement, j'aurais parlé avec Leonardo, j'aurais écouté sa proposition", assure-t-il. Dommage pour le PSG et la Ligue 1...

