Palace : Allardyce remet Benteke en place !

Palace : Allardyce remet Benteke en plac e ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une bonne première partie de saison, l’attaquant de Crystal Palace, Christian Benteke (26 ans, 25 matchs et 9 buts en Premier League cette saison) marque le pas en 2017. En plein doute sur son futur, le Belge a été recadré sans ménagement par le manager des Eagles, Sam Allardyce. "Benteke a signé 5 ans donc nous lui dirons ce qu’il fera. C’est notre joueur et il ne nous imposera rien tant que je serai là, a prévenu l’ex-éphémère sélectionneur de l’Angleterre en conférence de presse. Il a accepté ce contrat en son âme et conscience. Si les deux parties trouvent un accord, c’est différent." Entre l’ancien Red et Big Sam, le courant a visiblement du mal à passer. Entre l’ancien Red et Big Sam, le courant a visiblement du mal à passer.

