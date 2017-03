Bordeaux : Rolan, une préférence pour son avenir « Par Romain Lantheaume - Le 06/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Moins en réussite cette saison à Bordeaux et fragilisé par l’éclosion de Gaëtan Laborde, l’attaquant Diego Rolan (23 ans, 20 matchs et 5 buts en L1 cette saison) pourrait considérer un départ en fin de saison. Sous contrat jusqu’en juin 2018, l’Uruguayen a déjà une idée en tête concernant sa prochaine destination. "On verra s’il y a une possibilité de partir en fin de saison. Je n’ai pas encore d’offre concrète. Parfois j’ai envie de partir. L’Espagne ça me plaît, oui, a reconnu le Girondin au micro de beIN Sports. Il me reste une saison à finir. Je suis à Bordeaux et j’essaye de faire les efforts pour l’équipe, j’aimerais qualifier le club pour la Ligue Europa." Une qualification en C3 permettrait au Sud-Américain de quitter le club au scapulaire sur une bonne note. Une qualification en C3 permettrait au Sud-Américain de quitter le club au scapulaire sur une bonne note.

