Lorient : la stat qui fait mal...

Battu par l'OM (1-4) à domicile dimanche, Lorient reste à la 20e et dernière place de Ligue 1 avec 22 points et six longueurs de retard sur la 17e place. Et les statistiques n'augurent rien de bon pour les Merlus car une seule des 22 équipes ayant possédé 22 points ou moins après 28 journées de championnat a réussi à se maintenir depuis le retour de la victoire à trois points en 1994-1995. Il s'agit de Toulouse la saison passée.

Si le seul exploit est récent, le club breton ne donne malheureusement pas l'impression de pouvoir imiter le TFC au vu de l'état d'esprit affiché par les hommes de Bernard Casoni.