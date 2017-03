PSG : 2 cadres dans le doute avant le Barça

Après sa balade 4-0 à l'aller, le Paris Saint-Germain tentera de valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone mercredi (20h45) en 8e de finale retour. A deux jours du déplacement au Camp Nou, deux Franciliens demeurent incertains pour ce choc rapporte le quotidien Le Parisien.

Il s’agit du milieu de terrain Thiago Motta (34 ans, 5 matchs en C1 cette saison), suspendu à l’aller et qui souffre toujours du mollet gauche, et de l’ailier Angel Di Maria (29 ans, 6 matchs et 4 buts en C1 cette saison), gêné par des douleurs musculaires. Les deux joueurs ont dû s’entraîner à part dimanche et risquent quoi qu’il arrive de se retrouver à court de forme face aux Catalans.

Remis de sa bronchite, le milieu de terrain Adrien Rabiot (21 ans, 4 matchs en C1 cette saison) devrait en revanche être apte pour ce choc.